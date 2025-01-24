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Владислав Коновалов оценил силу «Зенита» после ухода Спеллмена и травмы Муна

Владислав Коновалов оценил силу «Зенита» после ухода Спеллмена и травмы Муна
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится сегодня, 24 января, в Самаре. Её начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последнее время в составе «Зенита» и произошли некоторые изменения: травма самого, наверное, яркого игрока Лиги Ксавьера Муна, досрочное расторжение контракта с Омари Спеллменом и приглашение Алексея Шведа и Окаро Уайта. «Зенит» остаётся все той же крепкой командой, которая борется за чемпионство. Недавняя встреча с ней должна быть для нас хорошим раздражителем, мы постараемся приложить все силы и выложиться на площадке, доказав, что мы не мальчики для битья и можем конкурировать с таким соперником, расти и показывать хороший баскетбол», — приводит слова Коновалова пресс-служба «Самары».

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