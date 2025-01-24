Екатерина Гордон сообщила о новом повороте в деле о смерти Яниса Тиммы

Содержимое телефона латвийского баскетболиста Яниса Тиммы будет изучено следственными органами. Как рассказала юрист Екатерина Гордон, следствие назначило техническую экспертизу телефона. Ранее стало известно, что уголовное дело по факту гибели Тиммы было решено не заводить. При этом в Латвии, как недавно рассказал друг Яниса Марк Пугачёв, дело всё же завели.

«Мы добились назначения технической экспертизы телефона. По нашему мнению, отказ формальный, он связан со сроками, и мы обжалуем его. Мы считаем, что семья Яниса Тиммы имеет право, как минимум, знать, что происходило с их сыном в последние часы жизни, и как богатый успешный парень оказался «на дне» без имущества и веры в жизнь», — написал Гордон на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря в Москве.

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