НБА уточнила, майки каких игроков в этом сезоне продаются чаще всего. Леброн — не первый

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила информацию относительно самых продаваемых игровых джерси по итогам первой половины нынешнего сезона. Данные взяты из статистики продаж в официальном магазине НБА.
Лидером оказался разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, чьи майки продавались чаще всего. Вторым стал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а топ-3 замкнул Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».
Топ-15 самых продаваемых маек игроков НБА в первой половине сезона:
1. Стефен Карри («Голден Стэйт»);
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес»);
3. Джейсон Тейтум («Бостон»);
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
7. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»);
8. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
9. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
11. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
12. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»);
13. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
14. Девин Букер («Финикс»);
15. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: