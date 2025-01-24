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НБА уточнила, майки каких игроков в этом сезоне продаются чаще всего. Леброн — не первый

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила информацию относительно самых продаваемых игровых джерси по итогам первой половины нынешнего сезона. Данные взяты из статистики продаж в официальном магазине НБА.

Лидером оказался разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, чьи майки продавались чаще всего. Вторым стал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а топ-3 замкнул Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».

Топ-15 самых продаваемых маек игроков НБА в первой половине сезона:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт»);

2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес»);

3. Джейсон Тейтум («Бостон»);

4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);

6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

7. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»);

8. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);

9. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

11. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

12. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»);

13. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);

14. Девин Букер («Финикс»);

15. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: