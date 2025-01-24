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Леброн Джеймс оборвал журналиста, догадавшись, о чём будет вопрос

Леброн Джеймс оборвал журналиста, догадавшись, о чём будет вопрос
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прервал журналиста, который задавал ему вопрос после победы команды в матче регулярного чемпионата НБА с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» (117:96). По словам Джеймса, после такого успеха о чемпионстве всё же думать преждевременно.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Ривз - 23, Джеймс - 20, Кнехт - 13, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 6, Хэйс - 5, Колоко - 2, Милтон - 2, Реддиш, Джеймс, Финни-Смит
Бостон Селтикс: Порзингис - 22, Браун - 17, Тейтум - 16, Спрингер - 10, Притчард - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Корнет - 4, Холидэй - 3, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Шейерман

В такой игре, как эта, с «Селтикс», с чемпионами…
— Нет, нет. Точно нет. Судя по энтузиазму в вашем голосе, этот вопрос за время карьеры мне задавали неоднократно. Так что точно нет. Это всего лишь одна игра. Они подняли трофей Ларри О'Брайена. Мы стремимся к этому, просто хотим продолжать работать над нашей игрой. Это абсолютно ничего не значит, — сказал Леброн Джеймс в интервью с журналистом.

Леброн в матче с «Лейкерс» набрал 20 очков, сделал 14 подборов и шесть результативных передач.

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