Леброн Джеймс оборвал журналиста, догадавшись, о чём будет вопрос

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прервал журналиста, который задавал ему вопрос после победы команды в матче регулярного чемпионата НБА с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» (117:96). По словам Джеймса, после такого успеха о чемпионстве всё же думать преждевременно.

— В такой игре, как эта, с «Селтикс», с чемпионами…

— Нет, нет. Точно нет. Судя по энтузиазму в вашем голосе, этот вопрос за время карьеры мне задавали неоднократно. Так что точно нет. Это всего лишь одна игра. Они подняли трофей Ларри О'Брайена. Мы стремимся к этому, просто хотим продолжать работать над нашей игрой. Это абсолютно ничего не значит, — сказал Леброн Джеймс в интервью с журналистом.

Леброн в матче с «Лейкерс» набрал 20 очков, сделал 14 подборов и шесть результативных передач.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: