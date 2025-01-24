Николай Йокич: прямо сейчас я показываю лучший баскетбол в своей жизни

Сербский центровой клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич считает, что в текущем сезоне показывает лучшие баскетбольные навыки за всё время своей карьеры.

«Прямо сейчас я показываю лучший баскетбол в своей жизни. Чувствую себя хорошо на площадке. Я на пике формы, мяч всегда попадает в кольцо. Мне кажется, что у меня есть способность влиять на ход игры на разных уровнях. Сейчас я играю действительно хорошо», — приводит слова Йокича портал Fadeaway World.

Напомним, сегодня «Денвер Наггтес» провёл матч с «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась со счётом 132:123 в пользу «Наггетс». Йокич в ходе игры сделал пятый трипл-дабл подряд (35 очков, 22 подбора, 17 передач).