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Леброн Джеймс стал владельцем команды в гонках на электрокатерах

Леброн Джеймс стал владельцем команды в гонках на электрокатерах
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал владельцем команды в чемпионате по гонкам на электрокатерах UIM E1 World Championship. Команда Леброна Джеймса получила название ALULA.

«Для меня как для преданного поклонника спорта и соревнований возможность стать владельцем команды E1, которая олицетворяет такой высокий уровень инноваций в спорте, невероятно волнующая.

E1 — новый тип мировых соревнований, которые произвели революцию в гонках на воде, и я горжусь тем, что нахожусь в авангарде их расширения во втором сезоне», — цитирует Джеймса пресс-служба чемпионата.

В составе команды Леброна будут выступать Расти Уайатт и Кэти Мэннингс.

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