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НБА представила обновлённый список кандидатов на звание MVP. Дюрант обошёл Вембаньяму

НБА представила обновлённый список кандидатов на звание MVP. Дюрант обошёл Вембаньяму
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP на 24 января 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
7. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

Ранее стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА — 2025.

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