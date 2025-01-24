НБА представила обновлённый список кандидатов на звание MVP. Дюрант обошёл Вембаньяму

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 24 января 2025 года:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
7. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
Ранее стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА — 2025.