«Мемфис» планирует заполучить Джимми Батлера

«Мемфис Гриззлиз» связались с «Майами Хит» по поводу возможного обмена лёгкого форварда Джимми Батлера. Как сообщает источник, в «Мемфисе» настроены использовать Батлера в качестве усиления на предстоящзий плей-офф и избавиться от ненужных контрактов.

«Его лидерство и аура победителя окажут положительное влияние», — сообщил неназванный источник инсайдеру ESPN Брэндону Робинсону.

В частности, «Мемфис» может избавиться от контрактов Маркуса Смарта и Люка Кеннарда, а также Джона Кончара. Зарплата этих трёх игроков составляет $ 35 млн в год.

Ранее «Хит» отстранили Батлера за неуважение к правилам команды, недисциплинированное поведение и поведение, наносящее ущерб команде, включая пропуск авиарейса команды в Милуоки во вторник, 21 января.