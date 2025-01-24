Скотти Пиппен объяснил, почему Майкл Джордан никогда не участвовал в политике

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен объяснил, почему его бывший товарищ по «быкам» легендарный Майкл Джордан никогда не участвовал в политике.

«Майкл держался и продолжает держаться от этого на расстоянии, поскольку является баскетболистом, а не политиком. Джордан не из тех, кто собирается участвовать в каких-то политических дебатах. И во время своей профессиональной карьеры Майкл фокусировался только на игре в баскетбол и на том, что нужно для победы в сезоне. Это всё, что его беспокоило», — приводит слова Пиппена портал The Sports Rush.