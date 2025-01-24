«Леброну до тебя нет никакого дела». Кармело Энтони ответил Пиппену на его слова о Джеймсе

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони жёстко ответил шестикратному чемпиону НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппену. Ранее он заявил, что не считает Леброна Джеймса и Майкла Джордана величайшими игроками в истории.

«Что касается слов Скотти в адрес Леброна: оставьте этого парня в покое, чёрт бы вас побрал. Окей, ты отдал дань уважения Мэджику, но оставь Леброна и Джордана в покое, эти парни — величайшие засранцы, которые когда-либо играли в НБА. Все трое. Потому, несмотря на то, есть у тебя проблемы с Джеймсом или нет, оставь его в покое, Скотти. Леброн даже не думает о тебе», — приводит слова Энтони портал The Sports Rush.