Дабл-дабл Хантера и 27 очков Карасёва помогли «Зениту» крупно обыграть «Самару»

В Самаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 106:73.

В составе победителей 27 очков набрал Сергей Карасёв. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов оформил Винс Хантер. 15 очков набрал Егор Рыжов. Ещё 13 баллов на свой счёт записал и Трент Фрейзер.

В составе самарцев 22 очка набрал Михаил Кулагин. По 11 баллов на свой счёт записали Иван Пынько и Илья Попов.

Для «Зенита» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате Единой лиги. Самарцы потерпели десятое поражение подряд.