Дабл-дабл Хантера и 27 очков Карасёва помогли «Зениту» крупно обыграть «Самару»
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В Самаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 106
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 22, Пынько - 11, Попов - 11, Карданахишвили - 10, Чикарев - 6, Сопин - 5, Голдырев - 5, Амосов - 3, Зверев, Платонов, Кашин, Карпов
Зенит: Карасёв - 27, Рыжов - 15, Хантер - 15, Фрейзер - 13, Воронцевич - 12, Щербенев - 10, Жбанов - 5, Земский - 5, Вольхин - 2, Пойтресс - 2
Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 106:73.
В составе победителей 27 очков набрал Сергей Карасёв. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов оформил Винс Хантер. 15 очков набрал Егор Рыжов. Ещё 13 баллов на свой счёт записал и Трент Фрейзер.
В составе самарцев 22 очка набрал Михаил Кулагин. По 11 баллов на свой счёт записали Иван Пынько и Илья Попов.
Для «Зенита» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате Единой лиги. Самарцы потерпели десятое поражение подряд.
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