Звезда НБА встретился с игроками ФК «ПСЖ»

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» американец Крис Пол встретился с игроками популярного французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» — Усманом Дембеле, Ашрафом Хакими, Гонсалу Рамушем и Преснелом Кимпембе.

Кроме того, Крис даже поменялся с Ашрафом футболками.

Фото: https://spurs.com

Напомним, 23 января в Париже состоялся выездной матч НБА между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Индиана Пэйсерс». Матч завершился со счётом 140:110 в пользу «Спёрс».

Крис выступает в НБА с 2005 года. Он был признан новичком года, а также является 12-кратным участником Мачта звёзд НБА и двукратным олимпийским чемпионом.