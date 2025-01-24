Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Самарой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Самарой». Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 106:73.

«Прежде всего, я хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Это один из матчей, в котором мы были серьёзны как в защите, так и в нападении. Мы играли в неплохой баскетбол, продемонстрировали хорошее количество передач — 33, хорошее количество подборов — 39, всего девять потерь.

Очень хороший баланс во всём, за исключением первой четверти, когда в защите мы не были на том уровне, на котором должны были оставаться всю оставшуюся игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».