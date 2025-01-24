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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Самарой»

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Самарой»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Самарой». Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 106:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 106
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 22, Пынько - 11, Попов - 11, Карданахишвили - 10, Чикарев - 6, Сопин - 5, Голдырев - 5, Амосов - 3, Зверев, Платонов, Кашин, Карпов
Зенит: Карасёв - 27, Рыжов - 15, Хантер - 15, Фрейзер - 13, Воронцевич - 12, Щербенев - 10, Жбанов - 5, Земский - 5, Вольхин - 2, Пойтресс - 2

«Прежде всего, я хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего до конца сезона. Это один из матчей, в котором мы были серьёзны как в защите, так и в нападении. Мы играли в неплохой баскетбол, продемонстрировали хорошее количество передач — 33, хорошее количество подборов — 39, всего девять потерь.

Очень хороший баланс во всём, за исключением первой четверти, когда в защите мы не были на том уровне, на котором должны были оставаться всю оставшуюся игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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