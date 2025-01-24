Расселл Уэстбрук играл с накрашенными ногтями в матче с «Сакраменто Кингз»

Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» американец Расселл Уэстбрук играл в матче с «Сакраменто Кингз» с накрашенными ногтями. Встреча состоялась 24 января и завершилась со счётом 132:123 в пользу «Наггетс».

С его стороны это была не пропаганда движения ЛГБТ*. Накануне игры дочери Уэстбрука накрасили ему ногти, сказав, что хотели бы видеть, как он будет делать броски с их маникюром. В результате Расселл сдержал слово и в ходе встречи набрал 18 очков, сделал пять подборов, а также отдал три передачи и совершил один перехват.

Фото: Скриншот из прямой трансляции

*ЛГБТ — движение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ