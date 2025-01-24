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Расселл Уэстбрук играл с накрашенными ногтями в матче с «Сакраменто Кингз»

Расселл Уэстбрук играл с накрашенными ногтями в матче с «Сакраменто Кингз»
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Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» американец Расселл Уэстбрук играл в матче с «Сакраменто Кингз» с накрашенными ногтями. Встреча состоялась 24 января и завершилась со счётом 132:123 в пользу «Наггетс».

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Браун - 21, Портер - 20, Уэстбрук - 18, Маррей - 18, Строутер - 9, Уотсон - 6, Гордон - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Фокс - 17, Монк - 15, Макдермотт - 15, Лайлз - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 6, Маклафлин, Хаертер, Джонс, Картер, Лень, Краудер

С его стороны это была не пропаганда движения ЛГБТ*. Накануне игры дочери Уэстбрука накрасили ему ногти, сказав, что хотели бы видеть, как он будет делать броски с их маникюром. В результате Расселл сдержал слово и в ходе встречи набрал 18 очков, сделал пять подборов, а также отдал три передачи и совершил один перехват.

Фото: Скриншот из прямой трансляции

*ЛГБТ — движение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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