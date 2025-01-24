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Главный тренер «Самары» прокомментировал 10-е поражение в Единой лиге подряд

Главный тренер «Самары» прокомментировал 10-е поражение в Единой лиге подряд
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 106
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 22, Пынько - 11, Попов - 11, Карданахишвили - 10, Чикарев - 6, Сопин - 5, Голдырев - 5, Амосов - 3, Зверев, Платонов, Кашин, Карпов
Зенит: Карасёв - 27, Рыжов - 15, Хантер - 15, Фрейзер - 13, Воронцевич - 12, Щербенев - 10, Жбанов - 5, Земский - 5, Вольхин - 2, Пойтресс - 2

«Совсем недавно, в начале января, мы уже играли с «Зенитом», поэтому, конечно, попытались провести работу над ошибками, быть более агрессивными на пик-н-роллах, в проходах и изоляциях, делали упор на защиту против таких игроков, как Карасёв и Воронцевич. Но дали им слишком много свободных бросков, особенно Карасёву: один-два броска — и он почувствовал ритм, это опытный игрок, который не прощает ошибок и плохих действий в защите.

Много промахов из-под кольца, свободные атаки, простые мячи, упускаем инициативу, не успеваем вернуться назад и выстроить защиту, позволяя гостям набирать лёгкие очки и уходить в отрыв. Ну, и третья четверть… Уже которую тренировку мы работаем над тем, чтобы проводить третью четверть более агрессивно. Но она никак у нас не получается», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 106:73.

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