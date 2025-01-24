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Единая лига: результаты матчей 24 января

Единая лига: результаты матчей 24 января
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Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшнего матча.

Результаты Единой лиги 24 января:

«Самара» — «Зенит» — 73:106.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 106
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 22, Пынько - 11, Попов - 11, Карданахишвили - 10, Чикарев - 6, Сопин - 5, Голдырев - 5, Амосов - 3, Зверев, Платонов, Кашин, Карпов
Зенит: Карасёв - 27, Рыжов - 15, Хантер - 15, Фрейзер - 13, Воронцевич - 12, Щербенев - 10, Жбанов - 5, Земский - 5, Вольхин - 2, Пойтресс - 2

Лидером турнирной таблицы Единой лиги в настоящий момент является московская команда ЦСКА. На счету армейцев 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Тройку сильнейших клубов замыкает санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 22 победы и пять поражений.

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