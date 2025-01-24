Единая лига: результаты матчей 24 января

Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшнего матча.

Результаты Единой лиги 24 января:

«Самара» — «Зенит» — 73:106.

Лидером турнирной таблицы Единой лиги в настоящий момент является московская команда ЦСКА. На счету армейцев 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Тройку сильнейших клубов замыкает санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 22 победы и пять поражений.