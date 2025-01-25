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Евролига: результаты матчей 24 января

Евролига: результаты матчей 24 января
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24 января состоялся очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 24 января:

АСВЕЛ — «Барселона» — 100:94;
«Альба» — «Бавария» — 84:99;
«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 77:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
100 : 94
Барселона
Барселона, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
84 : 99
Бавария
Мюнхен, Германия
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Фурнье
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого в текущем сезоне 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).

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Турнирная таблица. Евролига
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