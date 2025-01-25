Евролига: результаты матчей 24 января

24 января состоялся очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 24 января:

АСВЕЛ — «Барселона» — 100:94;

«Альба» — «Бавария» — 84:99;

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 77:87.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого в текущем сезоне 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).