«Барселона» проиграла АСВЕЛу в Евролиге

Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались французский АСВЕЛ и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой французской команды со счётом 100:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тео Маледон, набравший 18 очков. 17 очков на свой счёт записал Андре Роберсон. По 14 очков на счету Пэриса Ли и Нила Сако.

В составе каталонского клуба 19 очков набрал Кевин Пантер. Ещё 17 — на счету Джабари Паркера. 16 очков набрал нигерийский форвард Чимези Мету.

«Барселона» прервала серию из четырёх побед, АСВЕЛ одержал вторую победу кряду — в прошлом туре французы в овертайме одолели «Альбу».