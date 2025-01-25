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«Барселона» проиграла АСВЕЛу в Евролиге

«Барселона» проиграла АСВЕЛу в Евролиге
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Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались французский АСВЕЛ и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой французской команды со счётом 100:94.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
100 : 94
Барселона
Барселона, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тео Маледон, набравший 18 очков. 17 очков на свой счёт записал Андре Роберсон. По 14 очков на счету Пэриса Ли и Нила Сако.

В составе каталонского клуба 19 очков набрал Кевин Пантер. Ещё 17 — на счету Джабари Паркера. 16 очков набрал нигерийский форвард Чимези Мету.

«Барселона» прервала серию из четырёх побед, АСВЕЛ одержал вторую победу кряду — в прошлом туре французы в овертайме одолели «Альбу».

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