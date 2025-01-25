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Филадельфия Сиксерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 25 января 2025, счет 132:129, НБА 2024/2025

«Филадельфия» прервала семиматчевую серию поражений, обыграв лидера Востока НБА «Кливленд»
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В ночь с 24 на 25 января мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:129.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
132 : 129
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 30, Макси - 29, Убре - 22, Эдвардс - 15, Гордон - 15, Ябуселе - 12, Даутин - 5, Бона - 4, Джексон, Каунсил, Нэнс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Джером - 33, Гарлэнд - 26, Меррилл - 9, Аллен - 8, Страс - 6, Ньянг - 5, Тайсон - 3, Уэйд - 2, Портер, Томпсон, Тор, Бейтс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, а также три подбора и семь ассистов.

«Филадельфия» этой победой прервала длительную серию поражений, которая составила в итоге семь матчей. Лидирующий в Восточной конференции «Кливленд» проиграл третий матч из последних пяти и второй подряд.

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