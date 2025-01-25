«Филадельфия» прервала семиматчевую серию поражений, обыграв лидера Востока НБА «Кливленд»

В ночь с 24 на 25 января мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:129.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, а также три подбора и семь ассистов.

«Филадельфия» этой победой прервала длительную серию поражений, которая составила в итоге семь матчей. Лидирующий в Восточной конференции «Кливленд» проиграл третий матч из последних пяти и второй подряд.