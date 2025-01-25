«Мемфис» одержал пятую победу подряд, прервав выигрышную серию аутсайдера «Нью-Орлеана»

В ночь с 24 на 25 января мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:126.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон, на счету которого 29 очков, а также пять подборов и семь ассистов.

Занимающий третью строчку в таблице Западной конференции «Мемфис» этой победой продлил успешную серию, которая теперь составляет пять матчей. «Нью-Орлеан», который находится на предпоследнем, 14-м месте Запада, проиграл после четырёх выигрышей подряд.