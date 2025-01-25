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Мемфис Гриззлиз — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 25 января 2025, счет 139:126, НБА 2024/2025

«Мемфис» одержал пятую победу подряд, прервав выигрышную серию аутсайдера «Нью-Орлеана»
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В ночь с 24 на 25 января мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:126.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
139 : 126
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Кеннард - 27, Бейн - 20, Кларк - 14, Пиппен Мл. - 13, Иди - 13, Джексон - 10, Уэллс - 8, Кончар - 5, Хафф
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 26, Макколлум - 22, Мёрфи - 22, Хоукинс - 20, Мисси - 10, Альварадо - 9, Грин - 8, Робинсон-Эрл - 5, Тайс - 4, Кэйн, Маткович

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон, на счету которого 29 очков, а также пять подборов и семь ассистов.

Занимающий третью строчку в таблице Западной конференции «Мемфис» этой победой продлил успешную серию, которая теперь составляет пять матчей. «Нью-Орлеан», который находится на предпоследнем, 14-м месте Запада, проиграл после четырёх выигрышей подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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