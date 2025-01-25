В ночь с 23 на 24 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 января

«Филадельфия Сиксерс» – «Кливленд Кавальерс» — 132:129.

«Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 97:102.

«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 139:126.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 37 очков, а также три подбора и семь ассистов.

Видео: Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА