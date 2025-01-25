Результаты игрового дня НБА 25 января
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В ночь с 23 на 24 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 25 января
- «Филадельфия Сиксерс» – «Кливленд Кавальерс» — 132:129.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 97:102.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 139:126.
НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
132 : 129
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 30, Макси - 29, Убре - 22, Эдвардс - 15, Гордон - 15, Ябуселе - 12, Даутин - 5, Бона - 4, Джексон, Каунсил, Нэнс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Джером - 33, Гарлэнд - 26, Меррилл - 9, Аллен - 8, Страс - 6, Ньянг - 5, Тайсон - 3, Уэйд - 2, Портер, Томпсон, Тор, Бейтс
НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 102
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Шарлотт Хорнетс: Смит - 17, Окоги - 16, Уильямс - 15, Грин - 14, Мицич - 12, Симпсон - 7, Джеффрис - 6, Диабате - 6, Уонг - 4, Мартин, Гибсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 27, Грант - 22, Авдия - 18, Шарп - 13, Камара - 11, Клингэн - 4, Уокер - 3, Хендерсон - 2, Бэнтон - 2, Минайя, Макгауэнс, Рупер, Рит
НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
139 : 126
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Кеннард - 27, Бейн - 20, Кларк - 14, Пиппен Мл. - 13, Иди - 13, Джексон - 10, Уэллс - 8, Кончар - 5, Хафф
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 26, Макколлум - 22, Мёрфи - 22, Хоукинс - 20, Мисси - 10, Альварадо - 9, Грин - 8, Робинсон-Эрл - 5, Тайс - 4, Кэйн, Маткович
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 37 очков, а также три подбора и семь ассистов.
Видео: Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА
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