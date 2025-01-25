Единая лига: расписание матчей 25 января
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Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.
Расписание Единой лиги на 25 января:
14:00 мск — МБА-МАИ — УНИКС;
15:00 мск — «Автодор» — «Парма»;
16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Енисей».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА. На счету московской команды 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На счету подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.
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