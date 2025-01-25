Единая лига: расписание матчей 25 января

Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.

Расписание Единой лиги на 25 января:

14:00 мск — МБА-МАИ — УНИКС;

15:00 мск — «Автодор» — «Парма»;

16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА. На счету московской команды 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На счету подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.