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Леброн плакал после перехода в «Хит» в 2010 году, считая, что совершил ошибку — репортёр

Леброн плакал после перехода в «Хит» в 2010 году, считая, что совершил ошибку — репортёр
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Журналист авторитетного американского портала ESPN Дейв Макменамин рассказал о том, насколько тяжело Леброн Джеймс переживал свой переход из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в 2010 году.

«Его мысли путались. Его решение, принятое всего несколькими месяцами ранее, покинуть «Кливленд Кавальерс» — команду, которая выбрала его подростком, уже тогда казалось Леброну неправильным.

Однажды вечером Леброн позвонил единственному человеку, который, как он знал, ответит ему — правильно он поступает или нет, своему доверенному лицу Рэнди Мимсу. Джеймс сказал ему: «Я сейчас приеду, мне нужно поговорить с тобой». Было около трёх часов ночи.

У Мимса едва хватило времени на то, чтобы одеться. Рэнди вышел из дома и увидел бордовый Bentley. Джеймс, которому тогда было всего 25 лет, стоял возле него и плакал. Леброн сказал ему: «Я не уверен, что это правильное решение», — приводит слова Макменамина портал Fadaeway World.

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