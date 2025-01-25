Чендлер Парсонс: Дрик Новицки был просто саркастичным придурком

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс рассказал о том, каково было быть соседом члена Зала славы баскетбола немца Дирка Новицки на авиарейсе.

«Знаете, Дирк Новицки всегда был просто саркастичным придурком (улыбается). Он играл в карты со весим, но при этом нёс всякую чушь… сидеть рядом с ним тоже было довольно отвратительно», — приводит слова Парсонса портал The Sports Rush.

Напомним, Парсонс был выбран под 38-м номером на драфте НБА в 2011 году командой «Хьюстон Рокетс». Он выступал в лиге с 2011 по 2020 год. За это время Чендлер играл за такие клубы, как «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».