Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чендлер Парсонс: Дрик Новицки был просто саркастичным придурком

Чендлер Парсонс: Дрик Новицки был просто саркастичным придурком
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс рассказал о том, каково было быть соседом члена Зала славы баскетбола немца Дирка Новицки на авиарейсе.

«Знаете, Дирк Новицки всегда был просто саркастичным придурком (улыбается). Он играл в карты со весим, но при этом нёс всякую чушь… сидеть рядом с ним тоже было довольно отвратительно», — приводит слова Парсонса портал The Sports Rush.

Напомним, Парсонс был выбран под 38-м номером на драфте НБА в 2011 году командой «Хьюстон Рокетс». Он выступал в лиге с 2011 по 2020 год. За это время Чендлер играл за такие клубы, как «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».

Сейчас читают:
Парсонс: не вижу Брайанта в топ-3 величайших игроков НБА. Я бы поставил Дюранта выше Коби
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android