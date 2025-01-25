Муж теннисистки Серены Уильямс приобрёл редчайшую карточку с Майклом Джорданом

Американский предприниматель Алексис Оганян, являющийся супругом 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» теннисистки Серены Уильямс, приобрёл редчайшую коллекционную карточку с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

На карточке размещена фотография Джордана во время его показательного выступления на игре в бейсбол между командами «Уайт Сокс» и «Кливленд Индианс», которая состоялась 25 июля 1990 года.

Фото: https://psacard.com

Джордан является шестикратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, шестикратным MVP (самым ценным игроком) финальной серии НБА и сезона и так далее.