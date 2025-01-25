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Аналитик ESPN: Егор Дёмин — абсолютно лучший игрок студенческого баскетбола в США

Аналитик ESPN: Егор Дёмин — абсолютно лучший игрок студенческого баскетбола в США
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Аналитик авторитетного американского портала ESPN Том Крин высоко оценил навыки российского разыгрывающего Егора Дёмина, который выступает за команду университета Бригама Янга (BYU).

«Дёмин очень креативный, может играть обеими руками. У него феноменальное видение игры. Егор умеет делать очень-очень простыми вещи, которые с первого взгляда кажутся сложными. Дёмин невероятный пасующий следующего поколения. Абсолютно лучший игрок в студенческом баскетболе США», — приводит слова Крина пресс-служба команды.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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