Аналитик ESPN: Егор Дёмин — абсолютно лучший игрок студенческого баскетбола в США

Аналитик авторитетного американского портала ESPN Том Крин высоко оценил навыки российского разыгрывающего Егора Дёмина, который выступает за команду университета Бригама Янга (BYU).

«Дёмин очень креативный, может играть обеими руками. У него феноменальное видение игры. Егор умеет делать очень-очень простыми вещи, которые с первого взгляда кажутся сложными. Дёмин невероятный пасующий следующего поколения. Абсолютно лучший игрок в студенческом баскетболе США», — приводит слова Крина пресс-служба команды.

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