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Игрок «Зенита» Игорь Вольхин завершит сезон в «Пари НН» на правах аренды

Игрок «Зенита» Игорь Вольхин завершит сезон в «Пари НН» на правах аренды
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Форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Игорь Вольхин продолжит выступать в текущем сезоне Единой лиги в составе «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» желает Игорю Вольхину успехов в составе нижегородского клуба и ждёт его возвращения в Санкт-Петербург», — сказано в пресс-релизе клуба.

Контракт Вольхина с сине-бело-голубыми действует до окончания чемпионата-2025/2026. В текущем сезоне Игорь принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 1,9 очка и делая один подбор за 6 минут на площадке. Игорь начал играть в составе санкт-петербургской команды с июля 2020 года.

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