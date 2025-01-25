Игрок «Зенита» Игорь Вольхин завершит сезон в «Пари НН» на правах аренды

Форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Игорь Вольхин продолжит выступать в текущем сезоне Единой лиги в составе «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» желает Игорю Вольхину успехов в составе нижегородского клуба и ждёт его возвращения в Санкт-Петербург», — сказано в пресс-релизе клуба.

Контракт Вольхина с сине-бело-голубыми действует до окончания чемпионата-2025/2026. В текущем сезоне Игорь принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 1,9 очка и делая один подбор за 6 минут на площадке. Игорь начал играть в составе санкт-петербургской команды с июля 2020 года.