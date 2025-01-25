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Новичок «Голден Стэйт» рассказал впечатляющую историю, связанную со Стефеном Карри

Новичок «Голден Стэйт» рассказал впечатляющую историю, связанную со Стефеном Карри
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Нидерландский новичок калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз», играющий на позиции центрового, Куинтен Пост рассказал во время послематчевой пресс-конференции впечатляющую историю, связанную с лидером «воинов» и четырёхкратным чемпионом НБА Стефеном Карри.

После того как команда провела выездной матч и прилетела в Сан-Франциско поздно ночью, Куинтен пытался добраться до дома, вызвав такси. Но приложение Uber не работало, и никто из более чем 50 человек персонала клуба не согласился подвезти его, помимо Стефена Карри. В результате Куинтен благополучно добрался до дома благодаря помощи своего товарища по команде.

Напомним, в текущем сезоне НБА Куинтен Пост провёл шесть матчей. В среднем за игру он набирает семь очков и делает 2,2 подбора.

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