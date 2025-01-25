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Энтони Дэвис не понимает, почему его ни разу не признали лучшим защитником года в НБА

Энтони Дэвис не понимает, почему его ни разу не признали лучшим защитником года в НБА
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Центровой калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что заслужил того, чтобы его признали лучшим защитником года в НБА.

«Когда я впервые попал в НБА, звание лучшего защитника года присуждалось игроку, который блокировал броски и лидировал в лиге по количеству блокированных бросков. Я делал это трижды в начале своей карьеры, и мне эта награда никогда не присуждалась.

У нас есть парни, которые выигрывали эту награду и только блокировали броски. Но они, к примеру, не хороши в пик-н-ролле, не хороши в защите один на один. Если вы посмотрите на меня, в прошлом году я был лучшим защитником [по статистике] в пик-н-ролле. Что бы вы ни хотели, чтобы я сделал в защите, могу это сделать. Знаю, что при вручении этой награды также учитывается и защита всей команды, что сбивает меня с толку. Это ж ведь индивидуальная награда», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.

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