УНИКС победил МБА-МАИ в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 28 очков

Сегодня, 25 января, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20) в пользу казанского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс. За время матча представитель США набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский атакующий защитник Даниил Касаткин. В ходе встречи он набрал 14 очков, сделал три подбора, а также отдал пять передач.