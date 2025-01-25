УНИКС победил МБА-МАИ в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 28 очков
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Сегодня, 25 января, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20) в пользу казанского коллектива.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
66 : 94
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Касаткин - 14, Белоусов - 12, Барашков - 8, Минченко - 8, Трушкин - 6, Зубков - 4, Личутин - 4, Коновалов - 4, Певнев - 4, Воронов - 2, Шейко, Савченко
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 15, Бако - 12, Лопатин - 12, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Платунов - 3, Торопов - 2, Илюк - 2, Стуленков - 2, Комолов
Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс. За время матча представитель США набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также совершил четыре перехвата.
Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский атакующий защитник Даниил Касаткин. В ходе встречи он набрал 14 очков, сделал три подбора, а также отдал пять передач.
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