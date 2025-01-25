«Автодор» победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги с преимуществом в 31 очко
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Сегодня, 25 января, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Пармой». Встреча завершилась в пользу «Автодора» со счётом 94:63 (24:17, 26:14, 19:22, 25:10).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
94 : 63
Парма
Пермь
Автодор: Агада - 31, Джонс - 17, Беслач - 15, Кантер - 13, Кроуфорд - 5, Пранаускис - 4, Петенев - 4, Сычков - 3, Клименко - 2, Наумов, Халдеев, Яковлев
Парма: Хэмм - 11, Нэвелс - 10, Чебуркин - 9, Захаров - 9, Шашков - 7, Руженцев - 6, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Фирсов - 2, Якушин
Наиболее результативным игроком в составе саратовской команды стал нигерийский атакующий защитник Калеб Агада. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, отдать две передачи, а также совершить три перехвата.
Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. Представитель США набрал 11 очков, сделал три подбора, отдал одну передачу, а также совершил один блок-шот.
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