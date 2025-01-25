«Автодор» победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги с преимуществом в 31 очко

Сегодня, 25 января, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Пармой». Встреча завершилась в пользу «Автодора» со счётом 94:63 (24:17, 26:14, 19:22, 25:10).

Наиболее результативным игроком в составе саратовской команды стал нигерийский атакующий защитник Калеб Агада. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, отдать две передачи, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. Представитель США набрал 11 очков, сделал три подбора, отдал одну передачу, а также совершил один блок-шот.