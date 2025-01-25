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Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Локомотив-Кубань — Енисей, результат матча 25 января, счёт 97:80, Единая лига 2024-2025

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге, у Миллера дабл-дабл
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 97:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 80
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Миллер - 19, Уэйли - 15, Гудумак - 13, Кливленд - 11, Узинский - 10, Шеянов - 5, Елатонцев - 4, Коско, Чеваренков, Квитковских, Емченко
Енисей: Герасимов - 25, Долинин - 11, Сандерс - 10, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Загретдинов - 6, Сонько - 5, Балашов - 4, Степанович - 2, Ведищев, Шлегель, Одиноков

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Карвел Андерсон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 результативных передач на счету Патрика Миллера. Ещё 15 очков на свой счёт записал Айзея Уэйли.

В составе «Енисея» 25 очков набрал Тимофей Герасимов, ещё 11 очков на свой счёт записал Сергей Долинин. По 10 очков на счету Владислава Близнюка и Виктора Сандерса.

Для краснодарцев эта победа стала уже четвёртой подряд. «Енисей» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.

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