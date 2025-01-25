«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге, у Миллера дабл-дабл

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 97:80.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Карвел Андерсон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 12 результативных передач на счету Патрика Миллера. Ещё 15 очков на свой счёт записал Айзея Уэйли.

В составе «Енисея» 25 очков набрал Тимофей Герасимов, ещё 11 очков на свой счёт записал Сергей Долинин. По 10 очков на счету Владислава Близнюка и Виктора Сандерса.

Для краснодарцев эта победа стала уже четвёртой подряд. «Енисей» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.