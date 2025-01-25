Единая лига: результаты матчей 25 января

Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты Единой лиги 25 января:

МБА-МАИ — УНИКС — 66:94;

«Автодор» — «Парма» — 94:63;

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 97:80.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений (82,1%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений (81,5%).

Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.