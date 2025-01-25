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Единая лига: результаты матчей 25 января

Единая лига: результаты матчей 25 января
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Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты Единой лиги 25 января:

МБА-МАИ — УНИКС — 66:94;
«Автодор» — «Парма» — 94:63;
«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 97:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
66 : 94
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Касаткин - 14, Белоусов - 12, Барашков - 8, Минченко - 8, Трушкин - 6, Зубков - 4, Личутин - 4, Коновалов - 4, Певнев - 4, Воронов - 2, Шейко, Савченко
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 15, Бако - 12, Лопатин - 12, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Платунов - 3, Торопов - 2, Илюк - 2, Стуленков - 2, Комолов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
94 : 63
Парма
Пермь
Автодор: Агада - 31, Джонс - 17, Беслач - 15, Кантер - 13, Кроуфорд - 5, Пранаускис - 4, Петенев - 4, Сычков - 3, Клименко - 2, Наумов, Халдеев, Яковлев
Парма: Хэмм - 11, Нэвелс - 10, Чебуркин - 9, Захаров - 9, Шашков - 7, Руженцев - 6, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Фирсов - 2, Якушин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 80
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Миллер - 19, Уэйли - 15, Гудумак - 13, Кливленд - 11, Узинский - 10, Шеянов - 5, Елатонцев - 4, Коско, Чеваренков, Квитковских, Емченко
Енисей: Герасимов - 25, Долинин - 11, Сандерс - 10, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Загретдинов - 6, Сонько - 5, Балашов - 4, Степанович - 2, Ведищев, Шлегель, Одиноков

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений (82,1%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений (81,5%).

Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.

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