Единая лига: результаты матчей 25 января

Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты Единой лиги 25 января:
МБА-МАИ — УНИКС — 66:94;
«Автодор» — «Парма» — 94:63;
«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 97:80.
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений (82,1%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений (81,5%).
Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.
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