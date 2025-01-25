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Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Енисеем»

Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Енисеем»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу домашней победы своей команды над «Енисеем» в рамках Единой лиги. «Локомотив-Кубань» победил «Енисей» со счётом 97:80 (27:21, 22:13, 19:18, 29:28).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 80
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Миллер - 19, Уэйли - 15, Гудумак - 13, Кливленд - 11, Узинский - 10, Шеянов - 5, Елатонцев - 4, Коско, Чеваренков, Квитковских, Емченко
Енисей: Герасимов - 25, Долинин - 11, Сандерс - 10, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Загретдинов - 6, Сонько - 5, Балашов - 4, Степанович - 2, Ведищев, Шлегель, Одиноков

«Мы победили хорошую команду. Нам было непросто после трёх выездных игр, но мы смогли правильно включиться, первые пять минут нам особенно удались. Потом немножко остановились, но в целом контролировали игру и достаточно спокойно довели дело до победы. Играли командно, сделали за матч 28 передач. Мне понравилось, как себя сегодня проявили игроки, которых мы пригласили из «СШОР-Локомотива» – и Чеваренков, и Шеянов. В целом я доволен – мы действовали достаточно хорошо и заслужили эту победу», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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