Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу домашней победы своей команды над «Енисеем» в рамках Единой лиги. «Локомотив-Кубань» победил «Енисей» со счётом 97:80 (27:21, 22:13, 19:18, 29:28).

«Мы победили хорошую команду. Нам было непросто после трёх выездных игр, но мы смогли правильно включиться, первые пять минут нам особенно удались. Потом немножко остановились, но в целом контролировали игру и достаточно спокойно довели дело до победы. Играли командно, сделали за матч 28 передач. Мне понравилось, как себя сегодня проявили игроки, которых мы пригласили из «СШОР-Локомотива» – и Чеваренков, и Шеянов. В целом я доволен – мы действовали достаточно хорошо и заслужили эту победу», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.