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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий по поводу поражения своих подопечных в выездном матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги. «Енисей» уступил «Локомотиву-Кубань» со счётом 80:97.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 80
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Миллер - 19, Уэйли - 15, Гудумак - 13, Кливленд - 11, Узинский - 10, Шеянов - 5, Елатонцев - 4, Коско, Чеваренков, Квитковских, Емченко
Енисей: Герасимов - 25, Долинин - 11, Сандерс - 10, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Загретдинов - 6, Сонько - 5, Балашов - 4, Степанович - 2, Ведищев, Шлегель, Одиноков

«Нашей ключевой ошибкой стало то, что мы позволили сопернику сразу же создать отрыв в счёте. О том, с какой энергией мы вошли в игру, красноречиво говорит тот факт, что за всю первую половину мы совершили всего пять фолов. Во второй половине мы наконец начали защищаться так, как умеем и должны, но у нас стало слишком много ошибок в нападении. Когда пошла игра на высоких скоростях, стала заметна разница в классе. Поздравляю «Локомотив-Кубань», они сегодня играли очень хорошо и победили заслуженно», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

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