Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий по поводу поражения своих подопечных в выездном матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги. «Енисей» уступил «Локомотиву-Кубань» со счётом 80:97.

«Нашей ключевой ошибкой стало то, что мы позволили сопернику сразу же создать отрыв в счёте. О том, с какой энергией мы вошли в игру, красноречиво говорит тот факт, что за всю первую половину мы совершили всего пять фолов. Во второй половине мы наконец начали защищаться так, как умеем и должны, но у нас стало слишком много ошибок в нападении. Когда пошла игра на высоких скоростях, стала заметна разница в классе. Поздравляю «Локомотив-Кубань», они сегодня играли очень хорошо и победили заслуженно», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.