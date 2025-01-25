Василий Карасёв прокомментировал разгромное поражение МБА-МАИ от УНИКСа в Единой лиге

Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий по поводу разгромного поражения своей команды в домашнем матче с казанским УНИКСом, где они уступили со счётом 66:94.

«УНИКС – наверное, лучшая защищающаяся команда Лиги, они сегодня действовали жёстко, агрессивно, и многие наши игроки просто не выдержали этого напора. Этому надо учиться. Как только мы отвечали своей агрессией, что-то начинало получаться, но затем УНИКС снова нас наказывал. Под этим прессингом сделали 23 потери, казанцы забрали 15 подборов на нашем щите – по сути, это 38 дополнительных атак», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.