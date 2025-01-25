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Василий Карасёв прокомментировал разгромное поражение МБА-МАИ от УНИКСа в Единой лиге

Василий Карасёв прокомментировал разгромное поражение МБА-МАИ от УНИКСа в Единой лиге
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Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий по поводу разгромного поражения своей команды в домашнем матче с казанским УНИКСом, где они уступили со счётом 66:94.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
66 : 94
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Касаткин - 14, Белоусов - 12, Барашков - 8, Минченко - 8, Трушкин - 6, Зубков - 4, Личутин - 4, Коновалов - 4, Певнев - 4, Воронов - 2, Шейко, Савченко
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 15, Бако - 12, Лопатин - 12, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Платунов - 3, Торопов - 2, Илюк - 2, Стуленков - 2, Комолов

«УНИКС – наверное, лучшая защищающаяся команда Лиги, они сегодня действовали жёстко, агрессивно, и многие наши игроки просто не выдержали этого напора. Этому надо учиться. Как только мы отвечали своей агрессией, что-то начинало получаться, но затем УНИКС снова нас наказывал. Под этим прессингом сделали 23 потери, казанцы забрали 15 подборов на нашем щите – по сути, это 38 дополнительных атак», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

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