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Богичевич прокомментировал третью победу «Автодора» над «Пармой» в сезоне

Богичевич прокомментировал третью победу «Автодора» над «Пармой» в сезоне
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
94 : 63
Парма
Пермь
Автодор: Агада - 31, Джонс - 17, Беслач - 15, Кантер - 13, Кроуфорд - 5, Пранаускис - 4, Петенев - 4, Сычков - 3, Клименко - 2, Наумов, Халдеев, Яковлев
Парма: Хэмм - 11, Нэвелс - 10, Чебуркин - 9, Захаров - 9, Шашков - 7, Руженцев - 6, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Фирсов - 2, Якушин

«Безусловно, это «золотая» победа для нас. Она очень важна для нашей уверенности. Мы провели отличный матч. Но самое важное, что мы сохраняли концентрацию на протяжении всех 40 минут и играли хорошо. Одной из главных причин победы стали всего 10 наших потерь. В баскетболе сложно добиться результата, если не забиваешь с периметра. Сегодня мы отлично попадали и создали себе много ситуаций для открытых бросков. Так что я очень доволен игрой команды и той реакцией, которую продемонстрировали игроки. Рассчитываю, что мы продолжим в том же ключе в плане энергии, сплочённости и движения мяча», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

Эта победа стала для саратовчан уже третьей над пермяками в нынешнем сезоне.

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