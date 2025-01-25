Богичевич прокомментировал третью победу «Автодора» над «Пармой» в сезоне

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Безусловно, это «золотая» победа для нас. Она очень важна для нашей уверенности. Мы провели отличный матч. Но самое важное, что мы сохраняли концентрацию на протяжении всех 40 минут и играли хорошо. Одной из главных причин победы стали всего 10 наших потерь. В баскетболе сложно добиться результата, если не забиваешь с периметра. Сегодня мы отлично попадали и создали себе много ситуаций для открытых бросков. Так что я очень доволен игрой команды и той реакцией, которую продемонстрировали игроки. Рассчитываю, что мы продолжим в том же ключе в плане энергии, сплочённости и движения мяча», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

Эта победа стала для саратовчан уже третьей над пермяками в нынешнем сезоне.