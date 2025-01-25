Перасович дал комментарий после разгромной победы УНИКСа над МБА-МАИ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выездную разгромную победу своих подопечных над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги. Матч завершился в пользу УНИКСа со счётом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20).

«В первой половине мы, возможно, выглядели не лучшим образом, но нельзя выиграть матч до большого перерыва. Мы играли против хорошо организованной команды, мы провели хорошую работу, нашли свои моменты и сделали всё, чтобы победить. Счёт после финальной сирены – это главное. Сейчас мы в хорошей форме, это наша 12-я победа подряд, но нам по-прежнему предстоят матчи с топ-командами Единой лиги, и посмотрим, как мы будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Конечно, сейчас я доволен тем, как играет моя команда», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.