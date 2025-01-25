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Перасович дал комментарий после разгромной победы УНИКСа над МБА-МАИ

Перасович дал комментарий после разгромной победы УНИКСа над МБА-МАИ
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выездную разгромную победу своих подопечных над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги. Матч завершился в пользу УНИКСа со счётом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
66 : 94
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Касаткин - 14, Белоусов - 12, Барашков - 8, Минченко - 8, Трушкин - 6, Зубков - 4, Личутин - 4, Коновалов - 4, Певнев - 4, Воронов - 2, Шейко, Савченко
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 15, Бако - 12, Лопатин - 12, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Платунов - 3, Торопов - 2, Илюк - 2, Стуленков - 2, Комолов

«В первой половине мы, возможно, выглядели не лучшим образом, но нельзя выиграть матч до большого перерыва. Мы играли против хорошо организованной команды, мы провели хорошую работу, нашли свои моменты и сделали всё, чтобы победить. Счёт после финальной сирены – это главное. Сейчас мы в хорошей форме, это наша 12-я победа подряд, но нам по-прежнему предстоят матчи с топ-командами Единой лиги, и посмотрим, как мы будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Конечно, сейчас я доволен тем, как играет моя команда», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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