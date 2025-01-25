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Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Автодором»

Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором» (63:94).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
94 : 63
Парма
Пермь
Автодор: Агада - 31, Джонс - 17, Беслач - 15, Кантер - 13, Кроуфорд - 5, Пранаускис - 4, Петенев - 4, Сычков - 3, Клименко - 2, Наумов, Халдеев, Яковлев
Парма: Хэмм - 11, Нэвелс - 10, Чебуркин - 9, Захаров - 9, Шашков - 7, Руженцев - 6, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Фирсов - 2, Якушин

«Думаю, сегодня мы недостаточно жёстко защищались против снайперов «Автодора». Джонс, Агада и Кроуфорд — индивидуально сильные игроки, обладающие хорошими трёхочковыми бросками. Разбирали и готовились, но не смогли остановить Агаду, который забивал мячи через руки и в итоге набрал 31 очко. Это наша ответственность.

Мы проиграли 10 подборов и совершили 17 потерь. Думаю, нам надо добавлять в защите — пропустили 94 очка. «Автодор» не играл очень быстро, но мы всё равно опаздывали с движением. Нам нужно поработать над тем, чтобы вернуть победную защитную философию. Главное — объединиться, посмотреть, где мы ошибаемся, улучшить защиту на периметре со снайперами, чтобы быть готовыми к следующим матчам», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

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