Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором» (63:94).

«Думаю, сегодня мы недостаточно жёстко защищались против снайперов «Автодора». Джонс, Агада и Кроуфорд — индивидуально сильные игроки, обладающие хорошими трёхочковыми бросками. Разбирали и готовились, но не смогли остановить Агаду, который забивал мячи через руки и в итоге набрал 31 очко. Это наша ответственность.

Мы проиграли 10 подборов и совершили 17 потерь. Думаю, нам надо добавлять в защите — пропустили 94 очка. «Автодор» не играл очень быстро, но мы всё равно опаздывали с движением. Нам нужно поработать над тем, чтобы вернуть победную защитную философию. Главное — объединиться, посмотреть, где мы ошибаемся, улучшить защиту на периметре со снайперами, чтобы быть готовыми к следующим матчам», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.