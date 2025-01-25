Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс может пропустить игру с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы

Леброн Джеймс может пропустить игру с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму стопы и может пропустить грядущий матч с «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Об этом сообщает известный инсайдер Коби Прайс на своей странице в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мои источники в «Лейкерс» говорят, что Леброн Джеймс получил травму левой стопы и, вероятно, пропустит сегодняшнюю игру с «Голден Стэйт», — написал Прайс.

«Лейкерс» проведут игру с «Уорриорз» в ночь с 25 на 26 января. Ранее команда обыграла «Бостон» со счётом 117:96, где Леброн набрал 20 очков, сделав 14 подборов и шесть результативных передач.

Материалы по теме
Леброн и «Лейкерс» устроили чемпионам НБА разгром. Как прошёл матч заклятых врагов?
Леброн и «Лейкерс» устроили чемпионам НБА разгром. Как прошёл матч заклятых врагов?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android