Леброн Джеймс может пропустить игру с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму стопы и может пропустить грядущий матч с «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Об этом сообщает известный инсайдер Коби Прайс на своей странице в социальных сетях.

«Мои источники в «Лейкерс» говорят, что Леброн Джеймс получил травму левой стопы и, вероятно, пропустит сегодняшнюю игру с «Голден Стэйт», — написал Прайс.

«Лейкерс» проведут игру с «Уорриорз» в ночь с 25 на 26 января. Ранее команда обыграла «Бостон» со счётом 117:96, где Леброн набрал 20 очков, сделав 14 подборов и шесть результативных передач.