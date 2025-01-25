Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой» в Париже

В Париже (Франция) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Сан-Антонио Спёрс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 136:98 в пользу «Индианы».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий Тайрис Халибёртон, набравший 28 баллов. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов отметился Паскаль Сиакам. Ещё 15 очков набрал канадский защитник Эндрю Нембард.

В составе «Сан-Антонио» 25 очков набрал Харрисон Барнс. Дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов на счету Виктора Вембаньямы.

«Сан-Антонио» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата НБА. «Индиана» одержала третью победу в последних пяти встречах.