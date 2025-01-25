Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой» в Париже

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой» в Париже
Комментарии

В Париже (Франция) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Сан-Антонио Спёрс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 136:98 в пользу «Индианы».

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
98 : 136
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 25, Вембаньяма - 20, Касл - 17, Пол - 11, Васселл - 6, Джонс - 6, Джонсон - 4, Шампани - 3, Мамукелашвили - 3, Сохан - 2, Сиссоко - 1, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Бэсси
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 28, Сиакам - 23, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Матурин - 13, Макконнелл - 12, Брайант - 10, Несмит - 9, Топпин - 7, Уокер - 3, Фёрфи - 2, Деннис, Джонсон, Шиппард

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий Тайрис Халибёртон, набравший 28 баллов. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов отметился Паскаль Сиакам. Ещё 15 очков набрал канадский защитник Эндрю Нембард.

В составе «Сан-Антонио» 25 очков набрал Харрисон Барнс. Дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов на счету Виктора Вембаньямы.

«Сан-Антонио» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата НБА. «Индиана» одержала третью победу в последних пяти встречах.

Материалы по теме
Вембаньяма мило обменялся майками с ребёнком. Теперь то джерси продают на аукционе
Истории
Вембаньяма мило обменялся майками с ребёнком. Теперь то джерси продают на аукционе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android