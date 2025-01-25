«Даллас» рассчитывает на возвращение Дончича до Матча звёзд НБА

Руководство клуба «Даллас Маверикс» выражает надежду, что разыгрывающий защитник словенец Лука Дончич сможет вернуться на паркет до Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.

Напомним, Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы во время проигранной «Даллас Маверикс» встречи с «Миннесотой Тимбервулвз», которая состоялась 25 декабря и завершилась победой последних.

В текущем сезоне североамериканской лиги словенский игрок принял участие в 22 матчах. В среднем за встречу Дончич набирает 28,1 очка, делает 8,3 подбора, отдаёт 7,8 результативной передачи, а также совершает 2,0 перехвата и 0,4 блок-шота.