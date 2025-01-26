34 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» разгромить «Денвер». У Йокича — дабл-дабл

В ночь с 25 на 26 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 133:104.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Тимбервулвз» защитник Энтони Эдвардс, набравший 34 очка и сделавший один подбор и девять передач. Его партнёр по команде американский тяжёлый форвард Джулиус Рэндл набрал 27 очков, а также сделал семь подборов и семь передач. Кроме того, дабл-даблом отметился французский центровой команды Руди Гобер: 14 очков и 14 подборов, а также пять передач.

У «Денвера» больше всех очков набрал защитник из Канады Джамал Маррей. В его активе 25 очков, два подбора и пять передач. Его партнёр по команде сербский тяжёлый форвард Никола Йокич оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач при трёх подборах.

В следующем матче «Миннесота» дома встретится с «Атланта Хоукс» 28 января, а «Денвер» сыграет на выезде с «Чикаго Буллз» также 28 января.

У кого больше всех очков в НБА: