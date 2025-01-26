24 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Даллас» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 24 очка. Деррик Уайт набрал 23 очка.

Лучшим в «Далласе» стал Кайри Ирвинг, который набрал 22 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Даллас» сыграет «Вашингтон Уизардс». Обе встречи пройдут 28 января.

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