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Даллас – Бостон, результат матча 26 января 2025, счет 107:122, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

24 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Даллас» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гримс - 20, Гэффорд - 19, Вашингтон - 17, Динвидди - 12, Харди - 10, Томпсон - 6, Клебер - 1, Гортман, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уайт - 23, Браун - 22, Порзингис - 18, Холидэй - 17, Притчард - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 4, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 24 очка. Деррик Уайт набрал 23 очка.

Лучшим в «Далласе» стал Кайри Ирвинг, который набрал 22 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Даллас» сыграет «Вашингтон Уизардс». Обе встречи пройдут 28 января.

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