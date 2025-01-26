61 очко и дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Голден Стэйт» с Карри

В ночь с 25 на 26 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 36 очков, 13 подборов и трёх передач. Его партнёр по команде легендарный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл: 25 очков, пять подборов и 12 передач.

У «Уоррирз» больше всех очков набрал лёгкий форвард из Канады Эндрю Уиггинс. В его активе 20 очков, шесть подборов и три передачи. Его партнёр по команде лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал лишь 13 очков, а также совершил один подбор и отдал девять результативных передач.

В следующем матче «Уорриорз» дома встретятся с «Ютой Джаз» 29 января, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Шарлотт Хорнетс» также 28 января.

У кого больше всех очков в НБА: