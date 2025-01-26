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Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 26 января 2025, счёт 108:118, регулярный чемпионат НБА

61 очко и дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Голден Стэйт» с Карри
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В ночь с 25 на 26 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Подзиемски - 17, Карри - 13, Пэйтон II - 12, Муди - 10, Хилд - 10, Шрёдер - 10, Пост - 8, Сантос - 4, Джексон-Дэвис - 4, Андерсон, Луни, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 25, Ривз - 16, Кнехт - 13, Кристи - 11, Финни-Смит - 8, Винсент - 7, Вандербилт - 2, Реддиш, Колоко, Хэйс, Милтон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 36 очков, 13 подборов и трёх передач. Его партнёр по команде легендарный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл: 25 очков, пять подборов и 12 передач.

У «Уоррирз» больше всех очков набрал лёгкий форвард из Канады Эндрю Уиггинс. В его активе 20 очков, шесть подборов и три передачи. Его партнёр по команде лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал лишь 13 очков, а также совершил один подбор и отдал девять результативных передач.

В следующем матче «Уорриорз» дома встретятся с «Ютой Джаз» 29 января, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Шарлотт Хорнетс» также 28 января.

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