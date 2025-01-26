29 очков Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон» в НБА

В ночь с 25 на 26 января мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:109.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 29 очков, пять подборов и четыре передачи.

У гостей наивысшую результативность продемонстрировал американский форвард Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 11 подборов и четырёх передач.

В следующем матче «Финикс» примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Вашингтон» сыграет в гостях с «Даллас Маверикс».