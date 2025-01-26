29 очков Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон» в НБА
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В ночь с 25 на 26 января мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:109.
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Дюрант - 29, Ричардс - 20, Бил - 20, Букер - 18, Джонс - 16, Аллен - 8, Пламли - 4, О'Нил - 3, Данн - 1, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Моррис
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Пул - 19, Валанчюнас - 16, Кулибали - 12, Каррингтон - 11, Сарр - 11, Джордж - 5, Кисперт - 5, Вукчевич, Дэвис, Шампани, Гилл, Холмс
В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 29 очков, пять подборов и четыре передачи.
У гостей наивысшую результативность продемонстрировал американский форвард Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 11 подборов и четырёх передач.
В следующем матче «Финикс» примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Вашингтон» сыграет в гостях с «Даллас Маверикс».
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