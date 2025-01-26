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Единая лига: расписание матчей 26 января

Единая лига: расписание матчей 26 января
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Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.

Расписание Единой лиги на 26 января:

14:00 мск — «Уралмаш» — ЦСКА;
16:00 мск — «Пари НН» — «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Астана
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений (82,1%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений (81,5%).

Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
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