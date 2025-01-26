Единая лига: расписание матчей 26 января

Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.
Расписание Единой лиги на 26 января:
14:00 мск — «Уралмаш» — ЦСКА;
16:00 мск — «Пари НН» — «Астана».
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений (82,1%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений (81,5%).
Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.
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