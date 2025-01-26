Результаты игрового дня НБА 26 января

В ночь с 25 на 26 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 января

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 107:122.

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 97:106.

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:92.

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 121:113.

«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 94:117.

«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 143:120

«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 131:135.

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джазз» — 125:103.

«Чикаго Буллз» — «Фидадельфия Сиксерс» — 97:109.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:118.

«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:109.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс» — 127:117.