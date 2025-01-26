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Результаты игрового дня НБА 26 января

Результаты игрового дня НБА 26 января
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В ночь с 25 на 26 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 25 января

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 107:122.
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 97:106.
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:92.
«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 121:113.
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 94:117.
«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 143:120
«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 131:135.
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джазз» — 125:103.
«Чикаго Буллз» — «Фидадельфия Сиксерс» — 97:109.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:118.
«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:109.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс» — 127:117.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гримс - 20, Гэффорд - 19, Вашингтон - 17, Динвидди - 12, Харди - 10, Томпсон - 6, Клебер - 1, Гортман, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уайт - 23, Браун - 22, Порзингис - 18, Холидэй - 17, Притчард - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 4, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Джонсон - 22, Клауни - 13, Клэкстон - 13, Уилсон - 12, Шарп - 7, Мартин - 5, Эвбуомван - 2, Уильямс - 1, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Симмонс
Майами Хит: Хироу - 25, Йович - 17, Адебайо - 17, Розир - 16, Робинсон - 15, Жакез-мл. - 9, Уэр - 7, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Бёркс, Батлер, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 92
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Бриджес - 22, Карри - 16, Грин - 13, Мицич - 11, Диабате - 9, Окоги - 7, Джеффрис - 6, Гибсон - 6, Смит - 5, Уонг - 3, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Мёрфи - 16, Хоукинс - 14, Мисси - 12, Макколлум - 9, Грин - 7, Альварадо - 6, Джонс, Тайс, Ривз, Маткович, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 32, Айзек - 14, Картер - 11, Саггс - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Энтони - 7, Блэк - 5, Да Силва - 5, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 18, Томпсон - 16, Холланд - 13, Хардуэй-младший - 13, Дюрен - 10, Стюарт - 4, Харрис - 2, Сассер - 2, Рид, Мур, Фонтеккио
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
94 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Крейчи - 20, Оконгву - 19, Янг - 16, Дэниэлс - 13, Капела - 5, Плауден - 5, Богданович - 4, Родди - 4, Нэнс - 4, Мэтьюз - 3, Барлоу - 1, Рисашер
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Барретт - 23, Буше - 23, Пёлтль - 9, Браун - 8, Митчелл - 8, Уолтер - 7, Дик - 6, Шид - 5, Робинсон - 4, Темпл, Олиник
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
143 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 33, Бриджес - 27, Брансон - 25, Харт - 20, Таунс - 18, Шамет - 9, Макбрайд - 4, Ачиува - 4, Пэйн - 3, Топпин, Колек, Симс, Райан
Сакраменто Кингз: Монк - 31, Сабонис - 25, Дерозан - 18, Фокс - 14, Мюррэй - 12, Эллис - 6, Лайлз - 6, Хаертер - 4, Картер - 4, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
131 : 135
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 39, Митчелл - 33, Ньянг - 21, Страс - 14, Аллен - 8, Мобли - 7, Джером - 6, Меррилл - 3, Портер, Томпсон, Бейтс, Тайсон
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Шенгюн - 26, Томпсон - 23, Ванвлит - 20, Адамс - 14, Брукс - 13, Тэйт - 7, Исон - 4, Уитмор - 2, Холидей, Ландейл, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Иди - 19, Бейн - 17, Уэллс - 16, Джексон - 15, Морант - 11, Пиппен Мл. - 6, Кларк - 6, Кеннард - 4, Кончар - 3, Ларэвиа, Хафф
Юта Джаз: Секстон - 20, Михайлюк - 16, Харклесс - 11, Филиповски - 11, Маркканен - 11, Кесслер - 11, Джордж - 8, Кольер - 8, Юбэнкс - 4, Сенсабо - 3, Уильямс, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
97 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Вучевич - 22, Гидди - 10, Болл - 9, Смит - 9, Досунму - 8, Бузелис - 6, Хортон-Такер - 4, Филлипс - 2, Уильямс - 2, Картер, Терри
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 22, Гордон - 13, Джексон - 12, Джордж - 9, Каунсил - 7, Ябуселе - 6, Бона - 4, Эдвардс - 3, Лоури - 2, Драммонд, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Подзиемски - 17, Карри - 13, Пэйтон II - 12, Муди - 10, Хилд - 10, Шрёдер - 10, Пост - 8, Сантос - 4, Джексон-Дэвис - 4, Андерсон, Луни, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 25, Ривз - 16, Кнехт - 13, Кристи - 11, Финни-Смит - 8, Винсент - 7, Вандербилт - 2, Реддиш, Колоко, Хэйс, Милтон
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Дюрант - 29, Ричардс - 20, Бил - 20, Букер - 18, Джонс - 16, Аллен - 8, Пламли - 4, О'Нил - 3, Данн - 1, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Моррис
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Пул - 19, Валанчюнас - 16, Кулибали - 12, Каррингтон - 11, Сарр - 11, Джордж - 5, Кисперт - 5, Вукчевич, Дэвис, Шампани, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 40, Пауэлл - 33, Леонард - 18, Зубац - 12, Коффи - 9, Портер - 8, Джонс - 4, Мэнн - 3, Бамба, Хиланд, Флауэрс, Браун, Батюм
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лиллард - 29, Трент-мл. - 19, Принс - 14, Лопес - 13, Джексон - 4, Смит - 2, Боучэмп, Роллинз, Умуде, Миддлтон, Коннотон, Райт
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