15 очков и семь передач Егора Дёмина помогли BYU победить в домашнем матче NCAA

В ночь с 25 на 26 января мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и «Цинциннати Беаркатс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 80:52 (52:29).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 15 набранных очков (второй результат в команде), пять подборов и семь результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча). Дёмин реализовал три из пяти трёхочковых бросков и шесть из семи штрафных.

Недавно издание Sportskeeda поместило Егора на 25-е место в своём МОК-драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. По мнению многих других ресурсов, Дёмин войдёт в топ-10.