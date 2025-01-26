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Бронни Джеймс установил новый карьерный рекорд по очкам в победном матче Лиги развития НБА

Бронни Джеймс установил новый карьерный рекорд по очкам в победном матче Лиги развития НБА
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25 января прошёл очередной матч в рамках турнира Лиги развития (G-лиги) НБА, в котором Бронни Джеймс, являющийся сыном четырёхкратного чемпиона НБА и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принимал участие в составе «Саут-Бэй Лейкерс» в матче с фарм-клубом «Портленд Трейл Блейзерс».

«Лейкерс» одержали победу со счётом 122:110. Бронни Джеймс в этом матче установил рекорд профессиональной карьеры, набрав 31 очко при 10 точных бросках с игры из 22 и 5 из 11 трёхочковых.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс и его сын Бронни отказались принять участие в конкурсе мастерства в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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